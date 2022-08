Unikaalne olukord Eestis: maa kerkib ja vajub merre samaaegselt

Emajõe suudmest kagu poole aga maa vajub ja vesi tungib peale. See tähendab, et Pihkva ja Peipsi järv laienevad.

Kuna korraga toimub kaks vastandlikku looduslikku protsessi, siis muutusi on keeruline prognoosida. Nende hindamiseks kaardistatakse regulaarselt kaldajoont. „Kaldajoone kaardistamiseks on vajalik erilend – lennatakse, kui veetase on keskmisest madalam, et laseriga saaks kätte maapinna selle kõrguse, kuhu keskmiselt veetase ulatub,“ selgitab Lea Pauts.