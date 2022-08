Perearst puukborrelioosi diagnoosimisest: keeruliseks läheb siis, kui punast laiku nahale ei teki

Kui patsient pöördub perearsti poole puukborrelioosi kahtlusega, on perearst Piret Rospu sõnul lihtne lugu nende patsientidega, kellel on tüüpiline punane (või mõnikord violetne) laik, mis üha suureneb ja mille läbimõõt ulatub üle viie sentimeetri.

„Iseloomuliku laiguga patsientidel ei ole vaja oodata mitu nädalat, et antikehad verre tekiks ja ei ole vaja ka nahast proovitükki võtta Borrelia-bakteri DNA määramiseks,“ märgib Rospu. Tema sõnul piisab diagnoosimiseks äratundmisest ja mõnikord tuleb diagnostilise abivahendina kasutada joonlauda. „Selliseid ilusa laiguga patsiente olen tänavu näinud mitmeid, kõhutunde järgi on neid rohkem kui varasematel aastatel.“

Keeruliseks läheb lugu perearsti sõnul siis, kui patsiendil tüüpilist punast laiku ei teki (kolmandikul borrelioosiga haigetest) ja patsient puugirünnet ei mäleta (kaks kolmandikku borrelioosiga haigetest). Borrelioosi muud kaebused on väga mittespetsiifilised: väike palavik, külmavärinad, haiglane enesetunne, liigesevalud (kolmandikul haigetest), südamepekslemine, peapööritus jpm. Rospu sõnul võivad sarnased kaebused esineda vähemalt 50 muu haiguse korral, ja kui need ebamäärased sümptomid põhjustavad patsiendile vaeva, siis põhjuse leidmine ei pruugi olla lihtne. „Sageli laob kihi keerulisust veel see, kui inimene on juba varem borrelioosi põdenud ja teame, et kokkupuudet näitavad IgG-tüüpi antikehad võivad elukestvalt veres püsida. Nakkusarstide terane pilk on kahtlastel juhtudel sageli abiks,“ selgitab perearst.