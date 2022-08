Kuidas välismaalasega abielus olles pärand jaguneb?

Maalehe lugeja küsib: Minu tütar abiellus välismaalasega ja neil on ühisvaraleping. Tütar elab juba aastaid Belgias, tal on Eesti kodakondsus, aga tema abikaasal Belgia kodakondsus. Kui tütre ämm suri, jagati sealsete seaduste järgi vara nii mehele kui naisele pooleks. Mina ei soovi, et mu varast pool belglasest väimehele läheks. Kas minu vara jagamisele kohaldub Eesti või Belgia seadus?