Millistes riikides saab digiretseptiga ravimeid osta?

Lisaks Portugalile saavad Eesti inimesed retseptiravimeid osta Horvaatias ja Soomes ning samuti nende riikide kodanikud Eestis. Portugalis on võimalik piiriülest digiretsepti välja osta praegu vaid valitud apteekidest, kuid neid lisandub üha. Lähiaastate plaan on, et meie digiretsept hakkaks kehtima ka teistes riikides.