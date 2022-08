Millised on poolte varalised õigused abielulahutuse korral? Kas vara jagamine on lahutamise eeltingimus?

Maalehe lugeja: „Mind ootab ees abielulahutus. Abiellusin 20 aastat tagasi mehega, kellele kuulub talu ja mets. Abielludes oli minul kinnisvarana korter, mis sai abielu ajal müüdud ning aja jooksul realiseeritud ühisesse majapidamisesse ning laste kasvatamisse. Minul oli enne abielu 2 last, kes on nüüd täiskasvanud ja keda abikaasa aitas kasvatada. Koos on meil veel kaks last, kellest vaid noorim on veel alaealine, 17aastane. Kogu kooselatud aja olen töötanud ning panustanud pere ja kodu ühisesse arengusse. Abielulahutuse järel soovin mehe juurest talust lahkuda, asuda elama eraldi. Millised on minu varalised õigused abielulahutuse korral?“