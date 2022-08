Mis teha, kui korteriühistu esimees korjab raha otsekorraldusega ja arvet eraldi ei saada?

Maalehe lugeja: „Meie korteriühistu esimees ei saada mulle majandamiskulude arveid. Olen mitmel korral küsinud ühistu esimehelt, et miks ei saa mina arvet, kus on kirjas, millised on kommunaalkulud ja mille eest mul tuleb iga kuu maksta. Ta vastas, et teistele korteriomanikele saadab ta arved mobiiltelefonile, aga kuna minu telefonis vastavat e-makse rakendust pole, siis ma arvet ei saa. Maksan iga kuu otsekorraldusega 220 eurot. Kas mul on õigus teada, mille eest ma maksan?“