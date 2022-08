NÄDALA ILMAPROGNOOS | Augustikuu kuumarekordid on purunemas, troopilised ööd jätkuvad

Reede ja laupäev mööduvad samuti kõrgrõhuala lääneservas laialdaselt selge taevaga ja peamiselt sajuta. Samal ajal libisevad Skandinaaviasse jõudva madalrõhkkonna sajupilved mööda Läänemerd Soome suunas, kuid meieni siiski ei jõua. Tuul on mõõdukas, kuid hakkab laupäeval madalrõhkkonna survel veidi hoogu koguma. Õhumass on endiselt väga soe ning öised miinimumid on enamasti 20° lähedal, päevane kuumus kerkib reedel kuni 33°ni, laupäeval 25–30°ni.

Pühapäeval taandub kõrgrõhuala aeglaselt Venemaa avarustesse ning üle Läänemere laieneb Lääne-Eestini madalrõhuvöönd koos värskema õhumassiga. Öösel jõuavad saartele hoovihmapilved, mis hommikuks mandrile laienevad. Päeval liigub sajupilvede vöönd edasi ida suunas, on äikest, millega kaasnevad kohati tugev sadu ja rahe. Tuul puhub öösel kagust, hommikul pöördub lõunakaarde ja on mõõdukas. Õhusooja on öösel 20° ümbruses, päeval 22–27°, saartel ja läänerannikul 18–20°.

Esmaspäeval pöördub õhuvool edelasse ning värskem ja niiskem õhumass laieneb üle Eesti. Öötundidel on kahe õhumassi vahel temperatuurikontrast suur ning annab äikesepilvede arengule veelgi hoogu juurde, kohati on sadu intensiivne ja võib tulla rahet. Tuul on vaikne ja muutlik, äikese ajal on tugevamaid puhanguid. Õhutemperatuur on öösel 13–18°, päeval 18–24°.

Teisipäev ja kolmapäev tulevad tõusva õhurõhu foonil taas päikesepaistelisemad ja kuivemad, vaid Eesti kagunurgas on itta taanduva madalrõhuvööndi mõjul ilm pilvisem ja vihmahoogudega. Tuul on nõrk ja muutlik. Lõunast saabub taas soojemat õhku, kuid ööd on ikka jahedad ja temperatuur langeb 10° lähedale, päevasooja tuleb 20–25°.