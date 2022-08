Kas pensionärist FIE peab maksma sotsiaalmaksu?

FIE, kes on riikliku pensioni saaja, on vabastatud sotsiaalmaksu miinimumkohustusest. See tähendab, et tegeledes ettevõtlusega ei pea ta kalendriaasta jooksul maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid. Ta peab üks kord aastas deklareerima füüsilise isiku tuludeklaratsioonis saadud ettevõtlustulu ja maksma sellelt tulult sotsiaalmaksu ja tulumaksu. Lisaks maksustatakse FIE ettevõtlustulu kohustusliku kogumispensioni maksega, kui ta on pensioni II sambaga liitunud, kuni sambast lahkumiseni.