Tähistaevas jääb minevikku? Lähiaastatel võib taevasse saadetavate satelliitide arv kasvada 400 000ni

Teenuse hind tundub küll kõrgevõitu, aga järjest kasvavate energiahindade taustal see varsti võib-olla enam nii polegi. Asjal on aga veel üks varjukülg, mis esialgu näib puudutavat väikest osa inimkonnast, kuid on juba muutumas globaalseks probleemiks.

Teatud hulk huvilisi on aastaid jälginud Iridiumi sidesatelliitide sähvatusi: kui Päike on sobival kõrgusel horisondi all, võib satelliidile langev valgus peegelduda nii, et maapealne vaatleja näeb mõni sekund kestvat heledat valgussähvatust.