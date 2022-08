Hindrek Riikoja: Ka punamonumendid tasub säilitada

Eesti ja Läti on mõlemad otsustanud oma punamonumendid avalikust ruumist kaotada. Erinev on aga tee, mida nendega tehakse. Küsimus taandub sellele, kas monumendid on osa meie ajaloost, kuidas seda ajalugu mäletada ja kas monumenti hävitades saab kustutada ka selle osa ajaloost.