Piret Tali: kas ikka igal Eesti lapsel on võimalik saada hea ja konkurentsivõimeline haridus?

Kui palju on 31 taasiseseisvumisjärgse aastaga hariduslik ebavõrdsus meie koolisüsteemis vähenenud, tekib mul lapsevanemana küsimus. Kahe aasta pärast seisan ka mina põhikooli lõpetaja kõrval ja mul on juba praegu hirm, et kas ma oskan teda nendes valikutes aidata. Kas keskmine hinne 4,8 aitab ta edasi või mitte?

On see ebavõrdsus nende aastatega hoopis suurenenud ja sellest on järjest lootusetum välja rabeleda? Oled loll ja lolliks jääd ning see ongi sinu saatus? Erinev sotsiaalne taust ning koolide erinev tase toovad kaasa kehvad õpi- ja tööharjumused ning mitte just parima arusaamise ühiskondlikest oludest.