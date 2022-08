Raul Vinni: väikese Eesti suur erinevus ehk Kui olemasolevad punamonumendid ei häiri

Alles paar aastat tagasi kirjutas kohalik ajaleht lehelugeja murest, et miks valla haldusettevõte Kuressaare linnuse kindlussaarel asuva monumendi eest ümbruse eest ei hoolitse. On ju seal peal ka kohalike meeste nimed. Ja see lugeja ei olnud Kremli mõjuagent või padupunase mõtteviisiga minevikku kinni jäänud inimene. Tavaline murelik kodanik, kellele kodulinna heakord korda läks.