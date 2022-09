Ühel edumeelsel taluperemehel pidi majapidamises kindlasti olema nii termomeeter kui ka baromeeter

Kui arvate, et baromeeter on baromeeter, ja kõik, siis see pole nii. Tegelikult on ainuüksi vanaaegsete elavhõbebaromeetrite tüüpe kolm: anum-, sifoon- ja anum-sifoonbaromeeter. Kuna „baromeeter“ on karjuvalt võõrapärane sõna, siis on sellele alatasa otsitud maakeelsemat vastet.