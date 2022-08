KÜSITLUS | Kas Eestis võiks kooliaasta alata varem?

Taanis ja Soomes käivad lapsed juba mitmendat nädalat koolis, samas kui Eesti lapsed alles alustavad kooliaastat sel neljapäeval. On lapsevanemaid, kes sooviksid, et ka Eestis algaks kool augustis, mis võimaldaks õppimist jaotada võrdsemate perioodidena. Näiteks kas teha pikemaid vaheaegasid kooliaasta sees või lisada üks vaheaeg. On aga neid vanemaid, kes eelistavad lastele pikka suvepuhkust.