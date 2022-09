„See on võimas masin, heedri laius on üheksa meetrit, nii et poistel on lausa lust selle kombainiga vilja võtta, aga mind nad nii uhke kombaini rooli naljalt ei lase,“ muheles pereisa Eino Viikoja. Peremees ise oli tulnud kuivati juurest veoautoga, et värskelt koristatud vili peale võtta ja kuivatisse viia.