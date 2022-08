NÄDALA ILMAPROGNOOS | Põhjatuul lisab kõledust, nädalavahetusel võib tulla öökülma

Reede, laupäeva ja pühapäeva öösel on sisemaal pilvi vähe ning ilm suurema sajuta, rannikualadel on pilvisem ja kohati sajab hoovihma. Põhjakaare tuul nõrgeneb ning õhutemperatuur langeb 1–7, maapinnal 0...–2, rannikul kuni 12°ni. Päeval lisandub madalrõhuala serva mööda taas niiskust ning hoovihma sajab mitmel pool. Põhja- ja loodetuul on mõõdukas ning termomeetrinäidud kerkivad napilt 15°ni.