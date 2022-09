Ringkonnakohtu otsus: karujaht on taas lubatud

Kohtumääruses on kirjas, et ringkonnakohus ei nõustu kaebajaga, et karu arvukuse hinnang ja küttimismahu määramine ei põhine teaduslikel meetoditel. Karu küttimismahu määramisel on arvestatud vajadusega säilitada liigi praegune soodne kaitsetase. Korralduse lisas 1 on iga ohjamisala (maakonna) puhul määratud, kuidas jaguneb küttimismaht jahipiirkondade vahel. Karusid ei ole 2022/2023. jahiaastal lubatud kvoodi alusel küttida nendes piirkondades, kus asurkond on kergemini haavatav (Harjumaa lääneosas Nissi ja Padise jahipiirkondades ning Läänemaa põhjaosas Linnamäe, Nõva, Palivere, Riguldi, Risti ja Variku jahipiirkondades). Korralduse kohaselt on lubatud küttida eelkõige piirkondades, kus karude arvukus on suurem ning on esinenud karude tekitatud kahjustusi (eelkõige mesitarude rüüstamisi) või on kahjustuste tekkimine tõenäoline. Vastustaja on viidanud kahjustuste arvu suurenemisele viimastel aastatel. Seega on tuvastatav küttimismahu seos juba aset leidnud ja eeldatavate kahjujuhtumitega. Lisaks kahjustuste ennetamisele on arvestatud karu inimpelglikkuse säilitamise vajadusega piirkondades, kus karu arvukus on suurem. Küttimine aitab säilitada populatsiooni inimpelglikkust seeläbi, et eelduslikult kütitakse esmajärjekorras julgemad isendid (teadaolevad või tõenäolised kahju tekitajad), keda on kergem tabada. Seda kinnitab mh määruskaebuses esitatud teave karude küttimiseks väljaspool jahihooaega alates 2016. aastast väljastatud erilubade (kokku kuus) kohta, millest on realiseeritud vaid pooled, sest jahimehed suutsid loa kehtivuse ajal tabada just tiheasustusaladel või nende läheduses liikuvad nuhtlusisendid, kuid mitte looduslikumal maastikul tegutsevaid isendeid.