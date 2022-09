Metsast peaks teenima ka muudmoodi kui raiudes

„Lapsed, mul on teile üks kesine uudis,“ alustas sõbranna isa. „Ma otsustasin meie pere metsad maha raiuda, ehituseks on raha vaja. Kurb on see, et uus mets kasvab peale, kuid teie seda tulu ei näe, sest uueks metsaraieks on aeg siis küps, kui tulu näevad teie lapsed.“