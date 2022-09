Väike Šotimaa Eestis: Abaja farm

Abaja Farmi osaühingus kasvatatakse teravilja ja rapsi enam kui tuhandel hektaril. 400 ha-l on nisu, 200 ha-l oder, 300 ha on rapsi all ning 170 ha on uba ja hernest. Kogu vili müüakse Kevilisse. „Viljakasvatus annab meile 90% müügitulust, väiksem osa tuleb tõuloomade müügist,“ ütleb ettevõtte juhataja.

Geneetika Šotimaalt

Loomakasvatusjuht Tiia Riis toob esile, et loomadel on lühike paaritusaeg ja saab müüa ühtlasi partiisid. Riis selgitab, et pullid on neil karjas kaks korda aastas, nõnda on poegimisperiood jaotatud kahte ossa: esimene märtsis-aprillis ning teine oktoobris-novembris. Nii on vasikad üheealised ja neid on lihtsam müüa. Abaja farmist on tõuloomi müüdud tõuloomakasvatajate ühistu kaudu juba 16 riiki, läbi aegade kõige rohkem Maltasse ja Türki, aga ka Venemaale, Valgevenesse ja Ukrainasse, viimased loomad läksid Austriasse ja Leetu.