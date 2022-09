Hannes Rumm: Eesti vasikad söövad paremini kui Eesti lapsed

Test: palju ostad Nestlé tooteid?

Kui paariaastane mudilane satub poeriiulite vahele, näeb ta esmalt tooteid, millele on riiulitel parim koht ostetud. Lisaks kulutatakse meeletut turundusraha selleks, et just neid tooteid lastele maast madalast peale suruda. Tehke test ja lugege palun oma iganädalases toidukorvis kokku, kui palju on seal maailma suurima toidukontserni Nestlé tooteid.

Kuigi Eesti laste ülekaalulisuse põhjusteks on ka liiga vähene liikumine ning lühike uni, on suurim põhjus hirmuäratavalt kiiresti kasvavas ülekaaluliste ja rasvunud laste arvus siiski vale toitumine, sh hommikusöögi söömata jätmine.

„Peamised riskid tulevad ikka toiduvalikust ja tarbimise sagedusest,“ sõnab Tervise Arengu Instituudi juhtivteadur Eha Nurk. „Kaalus võetakse nii juurde kui alla söögilaua taga!“

Kuna Eesti vasikad söövad paremat toitu kui meie lapsed, siis on ka Eesti lehmad tervemad ja tootlikumad kui meie inimesed.

Lastele annavad liigse kaalu magusad ja energiarikkad toiduained, saiakesed-pirukad, kartulikrõpsud ja suhkruga joogid. Kõiki neid tooteid suruvad lastele peale hüpersuurte turunduseelarvetega firmad, mis on kartulikrõpsudest, burgeritest või koolajookide tarbimisest teinud sotsiaalse normi.

Seejuures on Eestis ja teistes jõukates riikides laste ülekaalulisus kõige rohkem vähem jõukate perede mure.

Odavamad toidud on sageli kaloririkkamad ja toitainetevaesemad. Teiseks on rikkamad pered keskmiselt haritumad ning teevad targemaid valikuid. „Juurviljad on ju suhteliselt odavad, aga Eesti lapsed söövad neid vähe,“ ütleb Eha Nurk.

Nagu vasikatel, on ka lehmade toitumine väga kindlalt kontrollitud. Mineraalaineid doseeritakse igale 600 kilo kaaluvale lehmale vastavalt tema organismi eripärale ühegrammise täpsusega. „Nii on lehmad söönud, tugevad, indlevad korralikult ja nende piim on hea,“ selgitab Jaan Metsamaa.

Eestis kasvas kuni pandeemiani pidevalt inimeste keskmine eluiga, kuid märksa aeglasemas tempos tõusis tervena elatud aastate arv. Praegu on ülekaaluline või rasvunud iga kolmas poiss ja neljas tüdruk, sajandi algusega võrreldes on selliste laste arv kolmekordistunud.