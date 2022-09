Leili metsalood | Konnakotkad on rändeks valmis

Siinmail koorunud ja üles kasvanud kotkapoeg ei võta esimestel aastatel ette pikka rändeteed Eestisse tagasi ning veedab suve kusagil Lõuna-Euroopas. Rõngastatud lindude andmetel on teada, et Eestis üles kasvanud kotkad tulevad täisealistena vahel ka siia pesitsema.

Väga-väga harva saavad pesas, kuhu reeglina munetakse kevadel kaks muna, lennuvõimeliseks kaks poega. Erinevatel põhjustel, millest konnakotkaste pesades on üheks nn. vennatapp, saab hiljem koorunud ning seega nõrgem pesapoeg vanema ja tugevama terrori tõttu hukka. Vanem ja tugevam haarab pessa toodud toidu esimesena endale, ise samal ajal väiksemale hoope jagades või enda alla tallates. Seda olelusvõitlust elu nimel, kuhu vanalinnud ei sekku, on olnud korduvalt võimalik veebikaamerate kaudu jälgida ning inimesena on seda valus vaadata. Ometi tähendab see, et looduses jäävadki tugevamad ellu.