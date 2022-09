SEADUSEMUUDATUS | Puudust kannatavad inimesed saavad lisaraha

Tänavu 1. juunist on toimetulekupiiri tõstetud, nüüd on see üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele senise 150 euro asemel 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus.