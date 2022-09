Ilm jõhvikate valmimist takka ei kiirustanud

Käes on jõhvikate korjamise aeg.

Tänavune marjade valmimine on olnud tavatu. Pikalt veniva kevade tõttu said metsmaasikad küpseks poolteist nädalat tavalisest hiljem, aga ka jõhvikate õitsemine lükkus nädala hiljemaks. Omajagu ehmatav oli augustikuu kuivus. Vanad jõhvikakorjajad ütlevad, et nii kuiva raba kui tänavu pole nad varem näinud. Ise ma nii ei ütleks, küllap kuivus esineski pigem paiguti.