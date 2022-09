Mari Kartau: Eesti mets ei suuda üksinda kliimat päästa

Metsamuldade süsinikusidumise ja -talletamise võime on olenevalt mullaliigist väga erinev, kuid puidu kohta on üsna täpselt teada, kui palju sinna süsinikku mahub. See on pool puidu kuivmassist. Mis tähendab seda, et puistute süsinikusidumist on võimalik üsna täpselt prognoosida. Kui me teame oma metsade tagavara, vanust ja olemit, siis teame ka, millal ja kui palju ta süsinikku seob.