Liis Seljamaa: Miks sõjapuuslikud meid ikkagi segavad?

Kui järele mõelda, siis on ka pronksiöö mälestused üsna ebameeldivad, aga ühel päeval näib, et seegi lähiminevik kattub tasapisi unustuse tolmuga. Tänane päev tuletab selle jälle meelde. Vaid päris noored on mälestustest vabad, kuna olid nende sündmuste ajal kas liiga noored või siis veel sündimata. Purustatud aknad on juba ammu uuesti klaasitud ning igapäevased elumured alati tähtsamad kui ajalooline tõde.