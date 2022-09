Piimafarmi juht: lüpsja palk on 2200 eurot – mulle meeldib maksta rohkem ja seeläbi hoida maal töökohti

„Siiski ei saa alati täheldada otsest seost ettevõtte finantsvõimekuse ja inimeste hinnastamise vahel. Pealtnäha on vähem maksvad ettevõtted edukad, kuid mitte jätkusuutlikud,“ nentis ta.

Remmelgamaal maksatakse lüpsjale ligikaudu 2200eurost kuupalka, mis on Piirfeldti hinnangul vastavuses lüpsjale langeva vastutuse ja töö iseloomuga. Piirfeldt ütleb, et talle meeldib maksta inimestele rohkem ja seeläbi hoida maal töökohti, kui et panustada moodsa tehnoloogia tootjatele.

„Olen enda farmi üles ehitanud minimaalsete investeeringutega ehk lüpsiplatsil puuduvad tehnoloogilised abimehed. Selliselt on kõrgetoodangulist karja võimalik pidada ainult siis, kui farmis töötavad inimesed on tähelepanelikud, kohusetundlikud ja heade erialaste teadmistega,“ rääkis ta.

Töötajate kõrgemad palgad on tema sõnul osa otsusest, mille langetas juba tegevuse alguses. „Olen 15 aastat seda joont hoidnud, et ma ei hakka kunagi kokku hoidma loomade ja inimeste tervise ning heaolu pealt. Kui ettevõtluskeskkond põllumajandustootjatele peaks muutuma selliseks, et ma ei saa tõesti enam nii majandada, siis tuleb valida uus tegevusvaldkond,“ lausus Piirfeldt.

Ta rõhutas, et farmitöötajate rahulolus mängib palga, asukoha ja töötingimuste kõrval suurt rolli ka see, et tööandja oleks paindlik ja peaks enda kolleegidest lugu.

Järvamaa kutsehariduskeskuses õpetajana töötades on ta sageli kuulnud, et õpilastele pakutakse farmitöödel väga madalat palka ja töögraafikute tegemisel ollakse paindumatud.

„Need kaks aspekti on võtmetähtsusega. Tööandjatel, kes siin paindlikkust ei oma, väga häid lahendusi loota pole,“ märkis Piirfeldt.

Farmitöö eripärade tõttu on tema sõnul noorte lauta tööle saamine niikuinii raske. „Fakt on see, et noori motiveerida farmitööd tegema on pigem väljakutse – see sektor ei võimalda paindlikkust ning töökoha ja -aja valimist. Samas on vastutus suur ja tegutseda tuleb enamasti vastutust võttes, mis võib praegusest koolisüsteemist tulijale olla täiesti harjumatu ja uus asi.“