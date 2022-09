„Olgu tegu küpsiste, koogi või brownie’ga, küpsetusplaadil on väga oluline mõju küpsetise valmimisele,“ ütleb pagar Benjamin. „Tumedal plaadil küpsetatud küpsistel on krõbedamad ääred ning pruunim põhi kui neil küpsistel, mis on küpsenud heledal plaadil.“ Seda erinevust demonstreerib ta ka oma TikToki videos.