Hindrek Riikoja: miks peaminister külvab paanikat?

Peaministri erakonnakaaslaste ja koalitsioonipartnerite kinnitusel ei ole. Kui see on tõesti nii, käitus peaminister pehmelt öeldes vastutustundetult.

Miks Kaja kallas seda siiski tegi - ühed arvavad, et edevusest ja soovist koduerakonna langevat reitingut turgutada. Teised usuvad siirast heasoovlikkust, mida pärsib aga rahva meeleolude mittetajumine. Terake tõtt on mõlemas.

Omaette küsimus on muidugi, miks jätkuvalt valitseb oht, et kui Venemaa meid oma elektrisüsteemist lahti ühendab, võib see kaasa tuua ulatuslikud elektrikatkestused. Me oleme sellest ohust aastaid teadlikud olnud, kuid korda pole asju ometi tehtud. Kui mitte varem, siis pärast 24. Veebruari oleks pidanud see kiirelt korda saama.