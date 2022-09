SELETAMATU OLUKORD | Kokkadest on pidev puudus. Ometi pakutakse keskmist palka ja tööl on mitmeid plusse

„Häid kokkasid on väga raske saada, neid sünnib üks kord 30 aasta jooksul. Harva juhtub, et uksest tuleb sisse valmis kokk, kellele annad menüü kätte ja jätad ta üksi,“ iseloomustas koolikokk Evelyn Bauman, kes uusi tulijaid välja õpetab. Tema sõnul on hea kandidaat üldjuhul käinud kokakoolis või -kursustel, kuid leidub ka väga häid hobikokki, kes on maast madalast köögis toimetanud ja teavad, mismoodi peab maitsema üks väga hea pannkook või kapsasupp.

Väga hea potentsiaaliga inimesed saavad alustada abitöölisena, teha salateid ja köögis aidata ning läbida töö kõrvalt kokakursuse. Ettevõttes on seega arenemisvõimalust – innukast abitöölisest võib saada kokk, seejärel kokk-juhataja ja miks mitte ka teenindusjuht.

„Ka mina olen kaks aastat olnud suure kooli kokk-juhataja ja meil on päris mitu juhatajat, kes on sinna jõudnud abitöölise positsioonilt,“ lisas teenindusjuht Margit, kelle kinnitusel tublisid inimesi märgatakse.

Koolisööklas töötamise eelis on hea tööaeg, mis jääb enamasti vahemikku kl 7–15. Õhtud, nädalavahetused ja koolivaheajad on vabad. Varajane tööaeg ja pidevalt jalgel olemine võib olla ka miinuseks, kuid puhata ikkagi saab ja tööaeg piirdub kaheksa tunniga päevas. Võrreldes restoraniga on ette teada, millal tuleb „tramm“, mistõttu on võimalik tööd hästi planeerida.

Koolitoidule kehtivad üsna ranged nõuded, aga selles ettevõttes töötab menüüd välja ja arvestab kaloraažid tootearenduse osakond. Margiti sõnul küsitakse selle kohta töövestlustel sageli – kokal tuleb vaid kaup tellida ja söögid valmis teha.

CV Keskuses kokkade töökuulutusi sirvides jääb silma, et palk algab keskmiselt 1000 eurost ja küünib 1700–1800ni. Ühe ettevõtte kuulutuses on toodud ka palgavahemik 1350–2300 eurot.