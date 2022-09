Tonne kaaluv president Pätsi pea kujuline graniitmonument ise pole veel kohal. Sestap on veidi vara öelda, kas see tegelikult meeldib inimestele või mitte. Avaldatud kujutistel on näha rohmakat dramaatilise ilmega meest. Sellisena haakub see Pätsi enda ja tema juhitud Eesti toonase, traagilise saatusega.