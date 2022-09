Mahelambad kosuvad Lahemaa rahvuspargis

Praegu on karjas sinise tekseli veresusega loomi umbes 80%, ülejäänud on eesti tumedapealised lambad. Eesmärk on saavutada tõupuhas sinise tekseli kari. See soodustaks tõuloomade eksporti, praegu müüakse tõuloomi Eestis.

„Oleme toonud välismaalt – nii jäärasid kui uttesid –, et parandada karja geneetilist baasi,“ selgitas peremees. Uusi tõuloomi on toodud Soomest, Belgiast, Saksamaalt, Hollandist. Viimastel aastatel on selles karjas kasutatud ainult 100% veresusega sinise tekseli jäärasid.

Priidu Veersalu võttis oma vanematelt Väino ja Mare Veersalult talupidamise üle 2015. aastal. Ta meenutas, et kui täisperemehena talus alustas, oli lambakarjas 75–80 looma, praeguseks on põhikarjas juba ca 110–115 utte, kevadel koos tallede ja karja täiendusega ligi 300 lammast. Priidu Veersalu ehitas 2017. aastal uue lambalauda, mis mahutab kuni 250 põhikarja looma.

Iisaka talu on praeguse Lahemaa rahvuspargi alal tegutsenud juba aastasadu, Veersalude pere omanduses on see talupidamine aastast 1905. Nii toimetab neil kadakastel karjamaadel praegu juba viies põlvkond.

„Me alles saavutame esimesi eesmärke, järgmisel kevadel sünnivad meie karjas esimesed puhatõulised talled,“ rääkis peremees. Ka liigutakse karjakasvatusega mahetootmise poole.

„Meil on teise aasta ülemineku mahekari, nii et järgmisel kevadel on meie lambad täielikult mahedad,“ teatas peremees. Ta selgitas, et mahekarja ei areta ta rahalistel eesmärkidel, pigem missioonitundest, et saaks tarbijatele pakkuda võimalikult väärtuslikku toitu.

Iisaka talupere on aastate jooksul taastanud üle 50 hektari poollooduslikke kooslusi, harvendades karjamaid Uuri ja Muuksi külas. Samuti on taastatud üle kilomeetri kiviaedu, sest oluliseks peetakse ehedat külamiljööd.

Talu areneb mitmes suunas

Iiska talu üks eesmärke on oma tapa-ja töötlemispunkti avamine, et saaks ise kohapeal lammaste lihast väärtuslikke tooteid valmistada. Avara lauda ühte ossa on plaanis rajada töötlemiskeskus, toodete kaubamärgiks saab „Viisakas lammas“.

Praegu kasutatakse teenust teistes töötlemiskeskustes. Nii saab siit osta lambaliha, mahelihast grill- ja suitsuvorste ning konserve. Peremees plaanib karja suurendada.

Sel suvel valiti Priidu Veersalu MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse esimeheks, ta on ka Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liidu juhatuse aseesimees. Nii seisab Iisaka talu peremees laiemalt kogu talumajanduse arengu eest. Ta ei ole nõus, et lambakasvatust nähakse pigem kahjumliku tegevusena.

„Lambakasvatus on selline majandamisharu, mis ei luba sul luksusjahiga sõita, aga leiva saab targalt toimetades kenasti lauale,“ tõi ta esile. „Tegeleme nii tõuaretuse, lihamüügi kui käsitööga. Lisaks on loodushoid, nii et ühe valdkonna abil toetame teist ja püsime pinnal,“ selgitas Iisaka talu peremees.

Ta on rahul, et on taastatud utetoetus, mida vahepeal ei makstud. Ent lisas, et ka lambakasvatus vaevleb energia kõrge hinna kriisis. „Väga oluline on, et suudaksime valitsuse ja erialaorganisatsioonide koostöös kriisi ületada, et ei tuleks rohkem juurde neid tootjaid, kes uksed kinni panevad,“ ütles Priidu Veersalu.

KOMMENTAAR Peretalu traditsioonide kandja Iisaka talu on soe ja hea näide maaelu kestvusest, pärandi hoidmisest ning jätkusuutlikkusest. Isalt talu üle võtnud Priidu Veersalu on jätkanud tugevalt ja suurelt lambakasvatusega, rajanud kaasaegse lambalauda, tegeleb tõuaretusega ning talu arendamisega. Ta on aktiivne sektori eestvedaja ja tegeleb usinalt ka noorte loomapidajate toetamisega, korraldades praktilisi koolitusi oma talus. Priidu Veersalu on 2020. aastal pälvinud parima noortaluniku tiitli, mullu sai ta Kuusalu vallalt parima põllumajandusettevõtja tiitli. KAJA PIIRFELDT MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige

KANDIDAAT (9) Priidu Veersalu Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu. Harjumaa. Lambakasvatus. 110pealine kari, enamik sinise tekseli tõugu, osa eesti tumedapealisi lambaid. Maad kasutatakse üle 100 ha, omandis 40 ha. Tõuloomade, liha ja lihatoodete müük. Lambavillast käsitöötoodete valmistamine. Poollooduslike koosluste taastamine ja hooldamine. Peretalu.