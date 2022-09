SEADUSEMUUDATUS | Ka töötav pensionär võib saada 200 eurot toetust. Mida selleks teha tuleb?

Selle toetuse saamisel ei ole takistus see, kui vanaduspensioniealine inimene töötab ja saab lisaks pensionile töötasu; kui ta saab muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Sotsiaalkindlustusameti kodulehel antakse teada, et töine tulu jäetakse arvestamata selleks, et soodustada vanaduspensionieas töötamist. Üksi elava pensionäri toetust on õigus saada ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel. Õigus sellele toetusele on ka neil inimestel, kes saavad välismaalt pensioni ning kelle Eestist ja välismaalt saadava pensioni suurus jääb alla 1,2kordset Eesti keskmist vanaduspensioni ehk 2022. aastal alla 669 euro. Vangid ja psühhiaatrilise sundravi patsiendid seda toetust ei saa.