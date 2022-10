LÖÖ KAASA! Algas sauna-aasta 2023 ideekorje

Traditsioon ja haridus

Samast vastselt koduküljelt leiab olulise teabe, mis peaks südame põksuma panema igal saunasõbral. Nimelt: „Sauna-aastale ootame osalema ja aasta sündmustest ja tegevustest osa saama kõiki huvilisi üle Eesti!

Traditsioone austav sauna-aasta on ellu kutsutud, et edendada, propageerida tervislikku ja sotsiaalset saunakultuuri. Et levitada saunatarkust ja -tavasid. Õhutada saunandusega seotud teadust, saunanduse loo uurimist, tutvustamist. Et kaasata, harida ja ühendada kõiki saunaentusiaste.“

Võta ühendust

Ja mis kõige tähtsam: „Soovid sauna-aasta tegevustes kaasa lüüa, siis võta meiega ühendust!“

Sauna-aasta projektijuht Eesti Maaturismi Ühingus on Elin Priks. Temaga saab saunaga seotud sündmuste ja ettevõtmiste pakkumiseks ühendust meilistsi: saunaaasta2023@maaturism.ee .

Ettevõetavast ja väljapakutust sünnib sauna-aasta 2023 sündmuste kalender, kus oma koht peaks olema nii erasauandes, kui avalikes kümblusasutustes pakutaval.

Õhinapõhisus eelkõige

Vahet pole, kas saunasündmuse, saunakoolituse, saunatoodete testimise soovib korraldada Saunateel asuv pisikene suitsuaun või hoopis hiigelsuur spaa, ruumi ja võimalusi ja vabadust on kõigile.

Just selles seisnebki sauna-aasta õhinapõhisus. Just seesama vabatahtliku innustuse ja kaasalöömise Eesti Nokia, mida kasutades oleme jõudnud kogunisti maailmakoristuseni, omamaistest ühistegevustest rääkimata.

Maalehe tagantlükkel

Meenutuseks saab samalt koduküljelt teada, et sauna-aasta idee autor on ajakirjanik Rein Sikk, eestvedaja on MTÜ Eesti Maaturism ja tagantlükkaja Maaleht.

Muuhulgas on Eesti Maaturismi Ühing viimasel paaril aastal eest vedanud Eesti Saunatee võrgustikku. Just ühingusse kuuluvad sauna-aktivistid olid need, kes 4. mail 2022 Lammasmäe puhkekeskuses toimunud saunakoolitusel võtsid nõuks kuulutada aasta 2023 sauna-aastaks.

Soome saunapäev