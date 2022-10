Üks täiesti tavaline köögivili võib veresuhkru taset alandada kuni 50 protsenti

Eestis põeb u 70 000 inimest teise tüübi diabeeti ja lisaks on 140 000 inimest, kellel on diagnoositud eeldiabeet. Teadlased on aga leidnud, et üks harilik köögivili võib veresuhkru taset alandada kuni poole võrra. Nad loodavad, et avastusest võib ühel päeval olla kasu ka diabeedi ravimisel.