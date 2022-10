SEADUSEMUUDATUSED | Maksuvaba tulu tõuseb, riigivara kasutusse võtmine hädaolukorras lihtsustus

Maksuvaba tulu tõuseb 2023. aastal 500 eurolt kuus 654 euroni.

Järgmisel aastal muutub pensionäride jaoks tulumaksuvabaks ka keskmine pension. See muudatus on juba seadusena jõustunud. Maksuvaba tulu arvutamise aluseks on kalendriaasta tulud ja kuni 14 400 eurot aastas teenivad inimesed saavad oma maksustatavast tulust maha arvata maksuvaba tulu 7848 eurot.