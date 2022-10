Euroopas läheb aastas raisku 50 miljonit tonni „koledaid“ puu- ja köögivilju. Mis nipiga panna inimesed neid ostma?

Näiteks mahetingimustes kasvatades on üsna tavaline, et porgand ei kasva pulksirgeks. Küll aga on tarbijate nõudlus täiuslike viljade järele märkimisväärne toiduraiskamise põhjus, kirjutab Euronews. Ohio osariigi ülikooli mullune uuring näitas samas, et tarbijaid on vaja pisut veenda ning siis võivad minna ka veidra kujuga köögiviljad paremini kaubaks.