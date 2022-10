Metsa müümisel ja metsa müümisel on suur vahe. Kuidas langetada maksimaalselt kasulik valik?

Mis on mis?

Kasvava metsa müügi näol on tegemist metsamaterjali raieõiguse müügiga, kus metsa müüakse enampakkumise korras kindlalt märgitud alal ning fikseeritud hinnaga. Oluline on mõista, et kasvava metsa müügi puhul on ühikuks pindala ning tihumeetrite arv ei ole sedavõrd oluline ehk see fikseeritakse lepingus vaid umbkaudselt, mitte täpselt. Näiteks võib märgitud 100 tihumeetrit tähendada reaalselt kas 90 või 110 ning täpne arv ei ole tulevikus vaidlusalune küsimus. Hind lepitake kokku kehtiva metsateatise alusel ning sama käib ka raieala piiride kohta. Oluline siinkohal on järgida, et raietegevus jääks lubatud piiridesse – kuna siin toimub hinnakokkulepe vastavalt märgitud alale, mitte täpsele m³ väljatulekule.

Sortimendi müügi puhul on tegu raie tulemusel metsast saadava täpse sortimentatsiooni koguse (tihumeetri) müügiga. Üldistatult võiks öelda, et sortimendi müük eeldab täpsemaid eelteadmisi, koostööpartnereid ning soovitavalt pikemaid koostöölepinguid, seega on sortimendi müük levinud pigem suuremate ettevõtete seas.