Veiko Pak on Eesti rahva porgandimahla jooma pannud

Veiko Pak on koos teiste pereliikmetega Kadarbiku talus üles ehitanud Eesti ühe kaasaegsema köögivilja töötlemise ja väärindamise ettevõtte. Köögiviljanduses tegutsedes on ta äärmiselt kannatlik ja sihikindel, nii et on suutnud selles valdkonnas nõnda pikalt vastu pidada. Ta on innovaatiline ja uuenduslik, hakates omakasvatatud tooret maksimaalselt väärindama – ettevõte toodab mahlu, hapukapsaid, keedupeeti, jäätmed lähevad biokütuseks.