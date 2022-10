Erukolonelleitnant Tõnis Asson: kui kaovad piirid, kaob ka riik ja vabadus

Kohe on täitumas sada aastat Eesti piirivalve loomisest, kuigi piiri valvati ka enne seda. Sajand on olnud meie riigile ja rahvale keeruline. Kaotati kättevõidetud riik ning 50 aastat valvasid meie piire võõrad väed. Passides pigem nägude ja relvadega sissepoole, et keegi ei jookseks riigist minema.