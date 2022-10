NOTAR VASTAB | Kuidas aegunud aiandusühistu tegevust lõpetada?

Maalehe lugejad: oleme aiandusühistu liikmed. Arvame, et meie aiandusühistu oleks vaja olnud juba ammu laiali saata ja otselepingutega edasi majandada, kuid meie juhatuse esimees väidab, et see on seotud suurte kulutuste ja raskustega. Siit meie küsimused.