Püssi puitplaatide tehas on Eesti üks tuntumaid vabrikuid, kuigi me seda ei adu. Aga meie kõigi kodudes on kas kasutusel või siis varem olnud Püssi plaatidest mööbel. Just neistsamadest plaatidest, mis Püssi konveierilt tulnud aastast 1974.