NÄDALA ILMAPROGNOOS | Näha saab esimesi lörtsi- ja lumehelbeid

Laupäeval jääb madalrõhkkond Norra mere kohale aktiivsena tiirlema ja selle lohk liigub üle Eesti. Vihma sajab nii öösel kui päeval. Lõunakaare tuul on tugev. Õhutemperatuur on öösel 6–11°, päeval 10–14°.

Uue nädala ilmapilt on aga väga heitlik. Mõistlik on jälgida just jooksvat ilmaprognoosi.

Kolmapäeval eemaldub madalrõhkkond Venemaale ja selle järel pöördub tuul meil loodesse ja põhja ning on võrdlemisi tugev. Sajuvõimalus on suur. Õhk hakkab külmenema. Võimalus on, et nädala teises pooles näevad mõned kohad juba selle sügise esimesi lörtsi- ja lumehelbeid.