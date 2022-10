Nutikas algatus kogub kokku nipid, mis aitavad vähendada toidu raiskamist

Kasuta nutikaid rakendusi (näiteks Rimi äpp, MyFridgeFood, SuperCook jpt), mis genereerivad retsepte toiduainete põhjal. Rakendustesse tuleb ainult sisestada toiduained, mis sul parasjagu külmkapis või kodus olemas on ning programm pakub erinevaid retsepte, mida neist valmistada saab. Nii leiad uusi põnevaid retsepte ja pole mureta, et midagi külmkappi seisma jääb.

Tee nimekiri olemasolevast toidust enne poodi minekut

Loo menüü mitu päeva ette

Kui vähemalt paariks päevaks oled endale ette loonud menüü, milliseid sööke sa teha kavatsed, siis jäävad ära emotsiooniostud ning vähenevad olukorrad, kui sa pead iga söögi jaoks kasutama täiesti erinevaid toiduaineid. Seega on vähem ohtu, et mingid toiduained jäävad seisma.

Kasuta õigeid säilitamise nippe

Köögi- ja puuviljade puhul on kõige suurem oht, et need lähevad halvaks enne, kui sa need ära jõuad tarbida. Seega tasub teada erinevaid nippe, kuidas neid võimalikult kaua värskena hoida – näiteks puuviljad vajavad õhku, seega ei tasu neid hoida kinnistes konteinerites, värskete marjade puhul tasub neid pesta kerges veiniäädika lahuses ja need siis kuivatatuna kinnises karbis hoida, juurviljad tahavad külmikus kõige külmemat asukohta.