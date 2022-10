Leili metsalood | Oktoobrikuu maastik muutub iga päevaga ja suisa üleöö

Mida vanemaks ma saan, seda rohkem olen hakanud armastama sügist, mis siiski ei tähenda, et oma lemmik-aastaajast, kevadest, vähem hooliksin. Ainult nad on erinevad ja vastandlikud, nagu tulemine ja minemine. Elu ongi selline, et jäämist pole olemas. Tulemise ja minemise vahel on vaid põgus peatus, igal inimesel erineva pikkusega.