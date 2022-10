Eesti Metsameister püüdleb kõige rohelisemaks metsamajandajaks

Milliste meetmete toel nullemissiooni poole püüdlete?

Uuringud on näidanud, et 1/3 keskkonda säästvatest lahendustest seoses CO 2 probleemidega tuleb metsandusest. Aga enne efektiivsete lahenduste loomist vajame täpseid andmeid, mille hankimine hetkel pole võimalik sel lihtsal põhjusel, et praegused CO 2 sidumise kalkulaatorid on ebatäpsed. Seega alustasime Euroopa kõige täpsema CO 2 kalkulaatori loomisest. Hetkel saab sellega kalkulatsioone teha Eesti kohta, kuid plaanime jõuda peagi nii kaugele, et seda saaks kasutada enamikus sarnases kliimavöötmes asuvates Euroopa ja Põhja-Ameerika riikides.