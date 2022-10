Kui päike taevast varastatakse

Päikesekiired on teel Maale läbinud 150 miljonit kilomeetrit ja siis, mõned kilomeetrid enne maapinda astuvad järsku vahele pilved, mis ei lase inimestel päikesest täit rõõmu tunda. Vahel aga juhtub, et loodus peatab päikesekiirte teekonna, sättides neile ette hoopis teist laadi takistuse. Nii oli see ka kaks päeva tagasi, kui võisime – vähemalt mõttes – kogeda järjekordset osalist päikesevarjutust.