Riho Terras: Venemaa on Eestile ohtlik ka siis, kui ta Ukraina sõja kaotab

Sõdida oskab Ukraina ise, tal on vaja relvastust, relvastust ja relvastust

Terras rääkis, et sõda on kestnud kaheksa kuud, aga tegelikult kaheksa aastat. Venemaa on tema sõnul selle aja jooksul kulutanud ära kogu oma moodsa tehnika ning nüüd surutakse rindele vanu tanke T-62 kusagilt Kaug-Ida ladudest.

Venemaa eesmärk on Terrase sõnul kõikide vahenditega hirmutada oma naabreid ja Euroopat.

Näiteks tõi ta Iraani droonid. Need pole Terrase sõnul just parima tehnika, kuid on odav, rakett aga, millega neid alla lasta maksab 400 000 eurot.

Psühholoogiline sõda on ka Venemaa lubadus kasutada tuumarelva. „See on asi, mis meid kõiki hulluks ajab. Meie nooruses õpetati varjumist ja gaasimaski pähe tõmbamist, inimesed on sellest läbi imbunud. Tuumarelv on kogu maailma jaoks hirmus,“ rääkis ta.

Terras selgitas, et tegelikult on selles konfliktis taktikalise tuumarelva kasutamine väga ebamõistlik - sellega hävitatakse vähem kui Mariupolis juba praegu hävitatud on.

„Oluline on see, et tuumaähvardused ei hirmutaks Euroopa riike ja nad ei vähendaks oma relvaabi. Sõdida oskab Ukraina ise väga hästi, aga on vaja relvastust, relvastust ja relvastust.“

Ta lisas, et Venemaa on meeleheitel ning on nüüd asunud hävitama Ukraina infrastruktuuri - 40% riigi elektrivõimsustest on viidud rivist välja. Selle eesmärk on Terrase sõnul, et tekkiks rahutus ja pinge Ukrainas sees, aga mitte vähem oluline pole ka tekitada vastu talve uus suur põgenike laine Euroopa riikidesse, kaasa arvatud Balti maadesse.

Venemaa on Eestile ohtlik ka siis, kui ta Ukraina sõja kaotab

„Meiesugusele väikeriigile on Venemaa ikkagi probleem. Venemaa on Eesti riigile ohtlik ka siis, kui ta Ukraina sõja kaotab. Eesti, samuti Läti ja Leedu jaoks on tal ikkagi piisavalt vahendeid, et tekitada konflikti,“ rõhutas Terras.

Tema meelest peaksid reservõppused olema regulaarsed, neid tuleks korraldada pidevalt, et reservväelased teaksid, mida teha, ja oskaksid oma maad kaitsta.