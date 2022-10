Riho Terras: inimesed, kes kirjutasid taimekaitsevahendite direktiivi, elavad nagu kuu peal

Ei saa võrrelda Eestit ja Hollandit

Terras on seda meelt, et puhas toit on muidugi oluline, aga kui Hollandi intensiivset põllumajandust võrreldakse Eesti omaga, kus põllumajanduskeemia kasutus on kordades madalam, siis tundub, et terve mõistusega pole siin midagi pistmist. Sama kehtib tema sõnul metsastamise kohta. „Kui Eestis on 51% metsa ja Hollandis on kaks puud põllu ääres, siis hakata rääkima Eestis põllumaade metsastamisest on jama. Ei saa panna kõikidele ühe rauaga!“