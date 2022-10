Aasta põllumees 2022 on Veiko Pak Kadarbiku talust!

Veiko Pak on innovaatiline ettevõtja, kes esimesena Eestis hakkas omakasvatatud tooret väärindama mahlaks ja smuutiks, tema eestvõttel rajati Harjumaale kaasaegne köögivilja töötlemiskeskus. Aastatega on Kadarbiku kaubamärgiga porgandimahlad ja hapukapsas tõusnud üle Eesti tuntuks. Pereettevõttena alustanud Kadarbiku talu on läbi mitme põlvkonna tõusnud üheks suuremaks köögiviljakasvatajaks ja -töötlejaks.