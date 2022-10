Põllumajandus on kiires uuenemises: tulevikus võiks linnainimesel olla terve digifarm

Küll tuleb tema sõnul praeguses ajahetkes ettevõtte ülevõtmist tõsiselt kaaluda. Kuna on hübriidkriis – sõda, covid, sisendite hinna kolossaalne tõus, rohelepe – siis pärsib noorte soovi talu üle võtta hirm ja teadmatus tuleviku ees.

Digikits ja agroturism juba on

„Põllumajandus on kiires uuenemises, mis sobib just noortele. Näiteks on huvitav väljakutse digilahendused. Meil on juba digikitsed, digilehmad, digiõunapuud ja miks ei võiks tulevikus linnainimesel olla ka terve digifarm,“ tõi noortalunik välja.

Põllumajanduse muudab tema jaoks huvitavaks see, et lisaks tootmisele on võimalusi oma toodangu väärindamiseks. Tema eesmärk on, et lambast jääks järgi ainult „mää“. Nende oma talus ollakse teel selle poole: on rohumaaviljelus, tõulambakasvatus ja tõumüük, tegeldakse lambaliha väärindamisega, tehakse lamba nahast ja villast käsitööd ning kõigele sellele lisaks tutvustatakse ka pärandkultuuri.

Põnev väljakutse on Veersalu sõnul noorte jaoks agroturism. See on just see valdkond, mille abil saab põllumajandust propageerida ja maaelu mainet tõsta. Aga see on ka võti, kuidas tutvustada tarbijatele eestimaise toidu tootmist ja tõsta nende teadlikkust.

Mida noortalunikud vajavad

Priidu Veersalu rõhutas, kui oluline on, et tarbija hakkaks eelistama kodumaist toitu: „Praegu tehakse valikuid ainult rahakoti pealt, inimesel peaks aga juba poodi sisse astudes olema peas mõte valida eestimaine toit. Selleks on oluline kvaliteedimärgiste loomine ja tutvustamine, Eestimaise toidu turundamine, tarbijate koolitamine ja mõttemaailma muutus.“